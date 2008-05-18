Требуется дизайн интернет магазинов

Разрабатываем новый бесплатный движок для интернет магазинов, нужны дизайны сайтов по тз приведенному ниже:

Дизайнов нужно очень много более 500 штук

1. Есть тематики под которые будут создаваться интернет магазины, соответственно нужно создать по одному дизайну на каждую тематику, исключение составляет раздел «Подарки» здесь выборочно берём только 4-7 тематики

Список тематик

сигары

Трубки

Сигары - сигариллы

Табак

Зажигалки

Кальяны

Виски

Виски

Спиртные напитки

Вина

Подарки (для одного шаблона взять примерно 4-7 тематик,

желательно различающихся по содержанию)

Ножи

Ручки

ЖЕНСКИЕ РЕМНИ - МУЖСКИЕ РЕМНИ

ЖЕНСКИЕ СУМКИ

ПОРТФЕЛИ - ДОРОЖНЫЕ СУМКИ

СУМКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ - папки

ПОРТМОНЕ И КОШЕЛЬКИ

ВИЗИТНИЦЫ - КЛЮЧНИЦЫ - ОБЛОЖКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

шкатулки, зеркальца

ВАЗЫ

ПОСУДА

ФОТОАЛЬБОМЫ И ФОТОРАМКИ

СТАТУЭТКИ И ФИГУРКИ

ПОДАРКИ МУЖЧИНАМ

ПОДАРКИ ЖЕНЩИНАМ

Часы, барометры

глобус-бары

Аксессуары для напитков

Сувенирное оружие

Подсвечники

Сантехника

Ванны

Душевые панели - Душевые кабины - Душевые боксы

Раковины - Унитазы - Биде - Смесители - Мебель для ванной комнаты - Инсталляционные системы

Аптека

Интернет аптека

Арома

Эфирные масла

Аромакосметика

Остальные приблуды ароматерапии

Игры

Компьютерные игры – приставки и тд

Электроинструменты

Климатическое оборудование

Электростанции

Сварочное оборудование

Газонокосилки - кусторез - секаторы

Электроинструмент

Лаки и краски

Мойки высокого давления - Пылесосы - Парогенераторы

Остальное оборудование

Одежда

детская

костюмы

мужская

женская

Мебель

Офисная

мягкая

Кухни

Кресла - стулья

Авто

магнитолы

Диски - Шины

Масла

Компьютеры

Системные блоки

Сервера

Комплектующие

Принтеры - сканеры

Ноутбуки

телефоны

Сотовые тел

Радио тел

Атс

Стационарные телефоны

2. У всех этих дизайнов должна быть одна и тажа структура сайта, т.е.

Расположение товаров (изображений), текст меню, корзина и т.д. должны во всех дизайнах быть расположенными в одном и том же месте. Цвет и размер шрифта можно менять

3. Функционал сайта

• Меню сайта (Доставка, контакты, Как заказать и т.д.)

• Список категорий каталога

• Мини корзина (Кол-во тов в корзине (сумма на кот зак), Ссылка «оформить заказ»)

• Список товаров (Фото, название товара, описание, заказать[купить], производитель, цена[стоимость])

4. В дизайн в ходит 4 станички:

1. Перечисление товаров в конкретной категории

(фото, цена, производитель, цена, описание[200 символов], ссылка заказать, может присутствовать ссылка на подробное описание товара)

2. Подробное описание товара

(фото, цена, производитель, цена, описание[>1000 символов], ссылка заказать)

3. Текстовая страничка

4. Корзина товаров

(наименование товара, фото, стоимость, количество, удалить товар[ссылка или галочка], оформить заказ, пересчитать, вернуться в каталог и т.д.), комбинировать по вкусу :)

5. На любую из тематик делается 4 странички дизайна, далее на все остальные темы делается только одна страничка (первая)

6. Название категорий может быть как из одного слова, так и из 3-4, это нужно учесть в дизайне

7. В каталоге могут быть подкатегории, а могут и не быть это на ваш взгляд

8. После подробного описания товара, должен идти список товаров (Похожие товары/ популярные товары/что чаще всего покупают и т.д.)

9. Прилагаю ссылку с примерами таких дизайнов http://35a.ru/jpg/

10. ОПЛАТА 150 рублей за один дизайн.

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