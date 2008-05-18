Создание сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт55 заявок558 просмотров

Требуется создать простой HTML сайт из нескольких страниц (главная, новости, каталог, контакты (+ на странице контактов должна быть простая контактная форма и карта проезда)). Сайт на двух языках - русский и украинский. Все ссылки (кнопки) должны быть текстовыми (не графика).

Содержание страниц - несколько абзацев текста и немного графики (сайт-визитка). Графическое изображение для "шапки" предоставлю. Более детальную информацию предоставлю дополнительно.

Сроки - максимум 5-7 дней.

Возможна частичная предоплата для фрилансера с хорошими отзывами. Оплата - наличными, вебмани, приват24.

При успешном сотрудничестве сделаю аналогичный дополнительный заказ.

HTML
17 лет назад
bvks
47 лет
21 год в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$110
5 дней

Заявки фрилансеров

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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