Создание сайта-визитки

Требуется создать простой HTML сайт из нескольких страниц (главная, новости, каталог, контакты (+ на странице контактов должна быть простая контактная форма и карта проезда)). Сайт на двух языках - русский и украинский. Все ссылки (кнопки) должны быть текстовыми (не графика).

Содержание страниц - несколько абзацев текста и немного графики (сайт-визитка). Графическое изображение для "шапки" предоставлю. Более детальную информацию предоставлю дополнительно.

Сроки - максимум 5-7 дней.

Возможна частичная предоплата для фрилансера с хорошими отзывами. Оплата - наличными, вебмани, приват24.

При успешном сотрудничестве сделаю аналогичный дополнительный заказ.