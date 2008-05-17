Дизайн сайта. Флеш заставка.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок289 просмотров

Добрый день!

Задача: 1. Флеш заставка для сайта. (ну очень красивая -), шрифты переливаются в лучах софитов, фон трепещет как знамя на ветру, все это опоясывают проносящиеся цветные ленты.. гхм.. ну в таком роде что-то...в разумном количестве Кб конечно же. ТЗ на e-mail.

2. Дизайн самого сайта непосредственно. Флеш в шапке, остальное - статика.

Обязательные требования:

С кем мы хотим работать: мы ищем человека не только с опытом программирование на флеш, в первую очередь мы ищем хорошо рисующего человека (векторная графика + 3д графика).

Составителей коллажей из клипартов просьба не беспокоить (без обид)

Сколько мы платим: достойным авторам - достойные деньги, но в разумных пределах -)

Вы присылаете в личку ссылку на свой портфолио и озвучиваете свои денежные амбиции, мы рассматриваем поступившие варианты и выбираем наилучшее соотношение цена-качество-время.

17 лет назад
wepay
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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