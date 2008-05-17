Здравствуйте. Требуется разработать дизайн простого но функционального сайта для крупной юридической компании. Приветствуется элегантный минимализм без налета псевдовебдванольности. Пожелания: 1. Белый фон. 2. Крупные шрифты (Trebuchet ...
Дизайн сайта. Флеш заставка.
Добрый день!
Задача: 1. Флеш заставка для сайта. (ну очень красивая -), шрифты переливаются в лучах софитов, фон трепещет как знамя на ветру, все это опоясывают проносящиеся цветные ленты.. гхм.. ну в таком роде что-то...в разумном количестве Кб конечно же. ТЗ на e-mail.
2. Дизайн самого сайта непосредственно. Флеш в шапке, остальное - статика.
Обязательные требования:
С кем мы хотим работать: мы ищем человека не только с опытом программирование на флеш, в первую очередь мы ищем хорошо рисующего человека (векторная графика + 3д графика).
Составителей коллажей из клипартов просьба не беспокоить (без обид)
Сколько мы платим: достойным авторам - достойные деньги, но в разумных пределах -)
Вы присылаете в личку ссылку на свой портфолио и озвучиваете свои денежные амбиции, мы рассматриваем поступившие варианты и выбираем наилучшее соотношение цена-качество-время.
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