Переделка дизайна

Надо переделать дизайн, таким образом, чтобы он грузился моментально, и не дожидался загрузки баннеров.

Специалисты говорили, надо переписать сайт с

на

Также оптимизировать код, уменьшить, а также переписать грамотно *.css и в целом код в дизайне.

Учитывать также надо, что движок старый, дописывался, поэтому дизайн заточен под старую версию движка DataLife.

Также рамки сделать с помощью *.css

Переделать по возможности логотип

http://nevsedoma.com.ua

Указывайте пожалуйста сразу цену и сроки.