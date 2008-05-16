Внимание к деталям

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок195 просмотров

Есть несоклько макетов. Нужно сделать из них красоту. НЕТУ тз как должно быть, но есть понимание что хотелось бы поменять, и приблизительно как. Нужно начинать и делать сегодня. Гарантирую хорошие, жирные заказы после этого. Бюджет - до 50 у.е. Жду ваши icq и ссылки на портфель. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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