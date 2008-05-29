Дизайн тематики Кредит

Заказчику - положительные 10 баллов. Чётко поставленное ТЗ. Когда потребовались доработки по Проекту - Заказчиком были оплачены (что встречается не так уж и часто). Вообще, проект делался стабильно и без рывков вроде "мне к 3 часам нужно...". Всем рекомендуем.