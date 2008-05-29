Дизайн тематики Кредит

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок377 просмотров

Тема сайта - КПКГ (смотрите в Яндексе). Нужно сделать дизайн. Предложения - в приват

17 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
17 лет назад
$40
Четкое исполнение, высокое качество работы и адекватная цена - это стоит особых похвал. Так держать!
Заказчику - положительные 10 баллов. Чётко поставленное ТЗ. Когда потребовались доработки по Проекту - Заказчиком были оплачены (что встречается не так уж и часто). Вообще, проект делался стабильно и без рывков вроде "мне к 3 часам нужно...". Всем рекомендуем.

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
17 лет назад

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