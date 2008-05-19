Ищу исполнителя на верстку пока одной,а затем возможно нескольких страниц сайта верстка таблицы + div с четким соблюдением пропорций дам файл с сеткой исходник в jpg пришлю в личку ...
Логотип сайта
Требуется разработать логотип сайта http://getproject.ru
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