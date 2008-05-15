Не сложный и недорого, плиз сразу ценой в личку, т.к. цена - принципиальный момент. ТЗ вышлю успешному кандидату.
Рекламной компании требуется сайт
В связи с тем что 80% наших клиентов приходит из интернета... хотим создать красивый сайт!
Мы скорее ищем криативщика нежеле дизайнера и верстальщика!
так как у нас идей нет!
что касаеться наших вкусов...
цвета: Синий, Голубой, Ярко зеленый, Золотой.
меню: О Нас, Новости, Услуги, наши работы, контакты (это основное)
вспомогательное меня на 5-10 позиций!
флеш: желательно - но не обязательно
стиль: строгий, не ярко-красочный
особые пожелания - сайт должен быть "резиновым"
о чем сайт:
в принципе весь контент мы дадим...
сайт должен нести основную функцию - помощь в продаже наших услуг!
информация о том чем мы занимаемся, описание рекламных материалов, сколько это стоит и что конкретно стоит столько! :)
главная страница - максимально отображающая все но по чуть-чуть...
должны присутствовать - новости, последние измения в ценах, горящие предложения, новые акции и т.д.
чем занимаемся мы....
реклама в сфере indoor
мы размещаем рекламные носители разных форматов и видов в магазинах, торговых центрах, лифтах, метро, а так же это промо акции, дегустации, различного вида мероприятия - например открытие магазина, вечеринки (организация и помощь проведения) - не путайте - мы не агентство празничных мероприятий!
сумма бюджета - не много - 10 000р за всю работу!
что хотим от вас - ждем креативных идей!
внимание: У нас нет ТЗ. Нет идей, нет предпосылок к дизайну!
с нами будет трудно в этом плане и мы ищем того - кто нас сможет понять, скреативить и сделать хотябы дизайн сайта!
контактное лицо - Виталий
ася 317-653-917
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