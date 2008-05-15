Рекламной компании требуется сайт

# 1 — $

В связи с тем что 80% наших клиентов приходит из интернета... хотим создать красивый сайт!

Мы скорее ищем криативщика нежеле дизайнера и верстальщика!

так как у нас идей нет!

что касаеться наших вкусов...

цвета: Синий, Голубой, Ярко зеленый, Золотой.

меню: О Нас, Новости, Услуги, наши работы, контакты (это основное)

вспомогательное меня на 5-10 позиций!

флеш: желательно - но не обязательно

стиль: строгий, не ярко-красочный

особые пожелания - сайт должен быть "резиновым"

о чем сайт:

в принципе весь контент мы дадим...

сайт должен нести основную функцию - помощь в продаже наших услуг!

информация о том чем мы занимаемся, описание рекламных материалов, сколько это стоит и что конкретно стоит столько! :)

главная страница - максимально отображающая все но по чуть-чуть...

должны присутствовать - новости, последние измения в ценах, горящие предложения, новые акции и т.д.

чем занимаемся мы....

реклама в сфере indoor

мы размещаем рекламные носители разных форматов и видов в магазинах, торговых центрах, лифтах, метро, а так же это промо акции, дегустации, различного вида мероприятия - например открытие магазина, вечеринки (организация и помощь проведения) - не путайте - мы не агентство празничных мероприятий!

сумма бюджета - не много - 10 000р за всю работу!

что хотим от вас - ждем креативных идей!

внимание: У нас нет ТЗ. Нет идей, нет предпосылок к дизайну!

с нами будет трудно в этом плане и мы ищем того - кто нас сможет понять, скреативить и сделать хотябы дизайн сайта!

контактное лицо - Виталий

ася 317-653-917