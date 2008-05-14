Cоздание шаблонов под joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок379 просмотров

Здравствуйте коллеги! Нужен специалист для cоздание шаблонов под CMS joomla

Предпочтения специалистам, которые имеют реализованные проекты на joomla,

опыт создания сайта, доработки и разработки модулей Joomla

Skype: idynasty

Joomla
17 лет назад
dynasty
Alex Schmidtz 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

JasonART
Евгений 
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
magik1986
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
shefsus
Андрей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
17 лет назад
$250
IT-C
46 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

JasonART
Евгений 
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
magik1986
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
shefsus
Андрей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
17 лет назад
IT-C
46 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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