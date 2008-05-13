Редизайн сайта+контент

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт64 заявки667 просмотров

Необходим редизайн сайта автомобильной тематики www.pocabto.ru. Приветствуется минимализм, простота восприятия, конструктивность (что на сайте в настоящее время полностью отсутствует). Оптимизация и как следствия значительное улучшение посещаемости. Постоянная работа над пополнением содержания сайта (сумма в стартовый бюджет не входит). Данные работы можно разделить

17 лет назад
pocabto
42 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров