Сайт из трех разделов, которые с подразделами (столбец слева). Плюс столбец справа с новостями, статьями и пр. Все просто. Эскиз прилагается. Тема не обязательно должна повторять эскиз. Это лишь отправная точка. Тема должна ...
Дизайн сайта агенства недвижимости
Требуется дизайн сайта для агенства недвижимости. Сайт будет базироваться на CMS Джумла в виде каталога из трех категорий. Стильно, современно, вот и все пожелания.
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