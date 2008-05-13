Сайт для школы

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Закрыт32 заявки500 просмотров

Доброговремени суток, уважаемые коллеги!

Не много о себе: учитель в сельской школе....

И так Министерство образования объявило конкурс на лучший сайт образовательного учреждения...сайт у моей школы есть....но на мой взгляд он не достаточно хорош для участия в этом конкурсе....

поэтому у меня к вам огромная просьба...помогите советом, идеей или кто чем может

Заранее всем благодарен, откликнувшимся и тем кто не читал еще условия этого конкурса)))))

Ссылка на школьный сайт: http://troitskshcoll10.narod.ru/index.htm

17 лет назад
Ardrei
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Viteef
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Viteef
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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