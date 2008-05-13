Сайт из трех разделов, которые с подразделами (столбец слева). Плюс столбец справа с новостями, статьями и пр. Все просто. Эскиз прилагается. Тема не обязательно должна повторять эскиз. Это лишь отправная точка. Тема должна ...
Сайт для школы
Доброговремени суток, уважаемые коллеги!
Не много о себе: учитель в сельской школе....
И так Министерство образования объявило конкурс на лучший сайт образовательного учреждения...сайт у моей школы есть....но на мой взгляд он не достаточно хорош для участия в этом конкурсе....
поэтому у меня к вам огромная просьба...помогите советом, идеей или кто чем может
Заранее всем благодарен, откликнувшимся и тем кто не читал еще условия этого конкурса)))))
Ссылка на школьный сайт: http://troitskshcoll10.narod.ru/index.htm
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Стандартный интернет-магазин на Webox CMS по адресу www.adworks.com.ua надо привести в чувства с т.з. дизайна. У заказчика смутные представления о том, что надо. Тона - серебристые и чтобы это было похоже на рекламное ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создать красивый, но простой, дизайн сайта телефонного справочника. Что то среднее между nic.ru и yellow-pages.ru Нужен сам дизайн и его верстка (в дивах желательно) Рассматриваются только предложения ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходим специалист, который будет заниматься корректировкой дизайна. У нас есть несколько десятков сайтов, у которых есть дизайн, но нам надо его оживить, то есть поменять рамочку у таблицы, сделать ей например эффект, сменить вид кнопок ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать тему для друпала (drupal 5.7) Тема для салона красоты в бежевых коричневых ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуеться дизайнер CSS, Flex Skins для дизайна Flex 3 апликации.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать дизайн портала о загородном строительстве и недвижимости ТЗ высылаю на почту, предложения слать на [email protected] Бюджет 150 wmzДизайн сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нашей компании надо несколько сайтов: - сайт холдинга (упр. компании) главная, новости, история, вакансии и ссылки на сайты холдинга - сайт дочерних компаний (брэндов) структура аналогична, инд.дизайн, субдомен - сайт проектов (возможно ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Есть готовый движок нужно сделать на него дизайн. Работа не сложная. Тз отдельно после выбора исполнителяДизайн сайтов66 заявокЗакрыт17 лет назад
Доброго времени суток! Для Хостинг-Компании требуется дизайн. Он должен быть выполнен в синих тонах, и очень красивый, чтоб привлекало клиентов. Без портфолио не стучаться! ICQ 7576962 ОПЛАТА – ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад