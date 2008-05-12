Нашей компании надо несколько сайтов: - сайт холдинга (упр. компании) главная, новости, история, вакансии и ссылки на сайты холдинга - сайт дочерних компаний (брэндов) структура аналогична, инд.дизайн, субдомен - сайт проектов (возможно ...
Разработка дизайна сайта о загородной жизни
Необходимо разработать дизайн портала о загородном строительстве и недвижимости
ТЗ высылаю на почту, предложения слать на [email protected]
Бюджет 150 wmz
Заявки фрилансеров
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