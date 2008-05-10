Дизайн для блога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок238 просмотров

1) Разработать тему с указанными в ТЗ рекомендациями (пишите по email [email protected]).

2) Создать четыре дополнительных цветовых гаммы для разработанной темы (одна тема и 4 дополнительных гаммы).

3) Интегрировать в WordPress 2.3.x и 2.5.x с использованием XHTML/CSS (без HTML таблиц).

4) Интеграцию должны поддерживать популярные браузеры.

CSSHTMLWordPress
17 лет назад
bdesign
73 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров