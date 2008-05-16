Разработка дизайна софтверной компании. Бриф для вебстранички готов. Срок - 4 дня с учетом согласования.
Дизайн сайта автомобильной тематики
Ищем дизайнера для разработки дизайна веб-сайта интернет-магазина по продаже Автозапчастей, Аккумуляторов, строительной техники.
Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.
Детали после выбора исполнителя.
ЖЕЛАТЕЛЬНО КИЕВЛЯНЕ
Ссылки на портфолио обязательно!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
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