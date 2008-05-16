Дизайн сайта автомобильной тематики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок195 просмотров

Ищем дизайнера для разработки дизайна веб-сайта интернет-магазина по продаже Автозапчастей, Аккумуляторов, строительной техники.

Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.

Детали после выбора исполнителя.

ЖЕЛАТЕЛЬНО КИЕВЛЯНЕ

Ссылки на портфолио обязательно!

17 лет назад
DiEgo
29 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

web_studio54
Аркадий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
16 отзывов(-1)
17 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, приятный в общении и главное чесный, всё было оплачено как договаривались. Спасибо Виктору!

Заявки фрилансеров

web_studio54
Аркадий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
16 отзывов(-1)
17 лет назад

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