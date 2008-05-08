Дизайн сайта по продаже развивающих игр

Доброго времени суток!

Нужен уникальный дизайн сайта, для продажи развивающих память игр...

Все подробности в ICQ 415-496

ТЗ вышлю кандидатурам которые больше всего заинтересуют меня своим портфолио.

Просьба оставлять предложения только тем, кто может сразу приступить к проекту.

В понедельник и тд не надо....