Необходимо доработать дизайн сайта stanokpro.ru А именно - добавить немного цвета, чтобы сайт не был монотонным, возможно добавить несколько коллажей или фото Укажите вашу цену, срок и ваши работы.
Дизайн сайта сети ресторанов
Необходимо разработать дизайн главное и внутренне страниц сайта сети ресторанов. Главная страница - отображение структуры сети, внутренняя - под конкретное заведение, но в общей стилистике сайта. От Вас сроки, стоимость, портфолио. Приветствуется наличие подобных работ. Подробное ТЗ и необходимые материалы после согласования условий и выбора партнера.
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