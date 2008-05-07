Требуется сделать дизайн сайта примерно, как www.elitis.ru интернет каталог мебели. Дизайн не шаблонный из библиотек, а индивидуальный нам нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Разделы заполнять не надо, только дизайн и настроить шаблон для системы UMI-CMS.ru ...
Cделать сайт
Добрый день, требуется сделать сайт-визитку с 5 страницами и контактным формуларом. Прошу свои предложения высылайте сразу с ценой за работу.
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