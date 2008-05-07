Требуется разработка дизайна и нарезка на шаблон под Joomla. Тема сайта - деревянный паркет. Стиль - светлый, современный, с элементами Web 2.0. ТЗ подробнее - в привате.
Для сайта по генераторам
Нужен новый дизайн для сайта! есть структура и лого! нужно придумать легкий и информатичный дизайн
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Срочно нужен шаблон сайта, Кондиционирование.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Флешку планируется показывать на проекторе, развернув на весь экран. Есть место где показываются сообщения, выделено дизайном, занимает примерно 70-80%, есть место где написан информационный текст,примерно след. характера «Шли привет ...Закрыт17 лет назад
- $500
Добрый день Для сайта на Joomla необходимо сделать скин (дизайн+верстка). Сайт для фанатов игры Age of Conan (www.ageofconan.com), поэтому стиль должен подходить под стиль официального сайта (так же можно будет взять картинки ...Закрыт17 лет назад
Сайт предназначен для размещения пресс-релизов компаний. То есть сайт практически выполняет роль новостного портала. 99% контента на сайте это текст. Конкурент сайта: www.press-release.ru. Создать дизайн сайта и страницу стилей (макет главной ...Закрыт17 лет назад
Разработать дизайн сайта - каталога продукции мебельной фабрики. Подробности при контакте по ICQЗакрыт17 лет назад
Для существующего сайта магазина необходимо сделать редизайн. На текущий момент компания хочет отойти от концепции Интренет-магазина и сделать дизайн сайта больше похожий на красочный буклет с краткой информацией о товаре, а не с ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн сайта для фирмы занимающейся разработкой web проектов. Нужно сделать дизайн главной и вторичной страницы. Специализация: разработка сайтов на typo3 и web - сервисов. Дизайн должен быть: строгим, выдержанным в ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн сайта и вёрстка. Нужны 2 странички - главная и вторая. Специализация: центр сертификации банковского оборудования (сейфы, хранилища, т.д.). Дизайн должен быть достаточно строгим. Подробнее в ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Требуется разработка дизайна сайта, на выходе нужно получить psd, а если есть возможность, то и html Основные данные: -требуется именно дизайн, а не перерисовка шаблона -резина -логотип имеется, требуется ...Закрыт17 лет назад