Срочно нужен шаблон сайта, Кондиционирование.
Нужен дизайн шаблона под Joomla
Требуется разработка дизайна и нарезка на шаблон под Joomla.
Тема сайта - деревянный паркет. Стиль - светлый, современный, с элементами Web 2.0.
ТЗ подробнее - в привате.
Выбранный исполнитель
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