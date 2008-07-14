Нужен дизайн шаблона под Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок306 просмотров

Требуется разработка дизайна и нарезка на шаблон под Joomla.

Тема сайта - деревянный паркет. Стиль - светлый, современный, с элементами Web 2.0.

ТЗ подробнее - в привате.

Joomla
17 лет назад
jserge
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

apokrif
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Аккуратно выполнила все пожелания в срок, смогла обработать логотип до желаемого вида..

Заявки фрилансеров

apokrif
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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