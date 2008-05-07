Разработка векторных иконок, символизирующих виды отдыха, для сайта туристической направленности. В рамках данного проекта необходимо создание иконок символизирующих: 1. Пляжный отдых 2. Клубный отдых, дискотеки, рейвы тусовки 3. Оздоровительный ...
Создание шкуры для сайта на Joomla
Добрый день
Для сайта на Joomla необходимо сделать скин (дизайн+верстка). Сайт для фанатов игры Age of Conan (www.ageofconan.com), поэтому стиль должен подходить под стиль официального сайта (так же можно будет взять картинки и другие материалы, copyrights поставим).
Логотип - предоставим. В плане цветов - обсудим (цвета лого белый и голубой).
Буду рад ответить на вопросы.
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