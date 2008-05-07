Дизайн сайта и страница стилей

Сайт предназначен для размещения пресс-релизов компаний. То есть сайт практически выполняет роль новостного портала. 99% контента на сайте это текст.

Конкурент сайта: www.press-release.ru.

Создать дизайн сайта и страницу стилей (макет главной страницы, возможно еще потребуется прорисовать некоторые детали внутренних страниц).

Пожелания: Дизайн должен быть простым (без картинок, только логотип), строгим и деловым, поскольку аудитория сайта предположительно это менеджеры по рекламе, маркетологи.

Цветовая гамма: Оттенки синего, или зеленого (но дизайнеру, конечно, лучше знать что подойдет для этого сайта)

Есть прототип страниц, и структура сайта.