Разработка векторных иконок, символизирующих виды отдыха, для сайта туристической направленности. В рамках данного проекта необходимо создание иконок символизирующих: 1. Пляжный отдых 2. Клубный отдых, дискотеки, рейвы тусовки 3. Оздоровительный ...
Дизайн сайта + верстка
Требуется разработать дизайн сайта для фирмы занимающейся разработкой web проектов.
Нужно сделать дизайн главной и вторичной страницы.
Специализация: разработка сайтов на typo3 и web - сервисов.
Дизайн должен быть: строгим, выдержанным в бело зеленых тонах. Не кричащий, но запоминающийся.
Дизайн должен быть уникальным и креативным.
Сайт предназначается для: Руководителей ИТ отделов или Руководителей фирм.
Возможно дополнительно потребуется разработать логотип и оригинальные иконки.
Подробнее в мини ТЗ (прилагается).
!!!! Предложения без конкретной цены не рассматриваются!!!
В дальнейшем желательно постоянное сотрудничество.
Условия конкурса:
- Необходимо предоставить макет дизайна (желательно несколько).
- Выбрав дизайн, мы выберем в качестве исполнителя его автора.
- Макеты принимаются до 11 мая 2008 года.
Бюджет 250$
Все вопросы и предложения на
skype: mbarussia
ICQ: 4848000
!!!! В личку НЕ ПИШИТЕ !!!!
Заявки фрилансеров
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