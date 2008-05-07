Дизайн сайта + верстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок323 просмотра
#1$

Требуется разработать дизайн сайта для фирмы занимающейся разработкой web проектов.

Нужно сделать дизайн главной и вторичной страницы.

Специализация: разработка сайтов на typo3 и web - сервисов.

Дизайн должен быть: строгим, выдержанным в бело зеленых тонах. Не кричащий, но запоминающийся.

Дизайн должен быть уникальным и креативным.

Сайт предназначается для: Руководителей ИТ отделов или Руководителей фирм.

Возможно дополнительно потребуется разработать логотип и оригинальные иконки.

Подробнее в мини ТЗ (прилагается).

!!!! Предложения без конкретной цены не рассматриваются!!!

В дальнейшем желательно постоянное сотрудничество.

Условия конкурса:

- Необходимо предоставить макет дизайна (желательно несколько).

- Выбрав дизайн, мы выберем в качестве исполнителя его автора.

- Макеты принимаются до 11 мая 2008 года.

Бюджет 250$

Все вопросы и предложения на

[email protected]

skype: mbarussia

ICQ: 4848000

!!!! В личку НЕ ПИШИТЕ !!!!

17 лет назад
vdovcenko
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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