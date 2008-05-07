Дизайн сайта + вёрстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок391 просмотр

Требуется разработать дизайн сайта и вёрстка.

Нужны 2 странички - главная и вторая.

Специализация: центр сертификации банковского оборудования (сейфы, хранилища, т.д.).

Дизайн должен быть достаточно строгим.

Подробнее в ICQ: 5358222

Бюджет 250$

17 лет назад
megateam
38 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kplusk
Сергей 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$200
6 дней

Заявки фрилансеров

kplusk
Сергей 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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