Нужен сайт. Дизайн + html-верстка

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок413 просмотров

Нужен сайт.

Аналогичный по структуре, стилю и контенту: www.uc-master.ru – его СДИРАТЬ – НЕЛЬЗЯ! ... можно "содрать" из другой отрасли! ;-)

Как я понимаю, у ОБРАЗЦА всего 2 странички – главная и вторичная (на вторичной меняются коллажи)

ОТЛИЧИЯ ОТ ОБРАЗЦА:

– количество ссылок = 3-5 (а НЕ 7 – как на образце!)

– не такой "темный"

– коллажи заказчику "не нравятся" :-(

На "вкладках" желательно использование фирменных цветов:

– "темно-красно – серый" (см. www.proterminal.ru)

– "зелено – серый" (см. www.propar.ru)

– "оранжево – серый" (см. www.orenot.ru)

Остальные подробности – см. ТЗ в прикрепленном файле!!!!

Срок = 2 недели максимум!

Перед проработкой "картинки" – предварительные эскизы (на утверждение – для экономии нервов!)

Оплата частями: 1000 р. за предварительный эскиз, 6000 после окончательного дизайна "картинки", еще 6000 после "верстки".

Прочее обсуждаемо в процессе переговоров.

HTML
17 лет назад
M-Laser
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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