Срочно!
Нужен сайт. Дизайн + html-верстка
Нужен сайт.
Аналогичный по структуре, стилю и контенту: www.uc-master.ru – его СДИРАТЬ – НЕЛЬЗЯ! ... можно "содрать" из другой отрасли! ;-)
Как я понимаю, у ОБРАЗЦА всего 2 странички – главная и вторичная (на вторичной меняются коллажи)
ОТЛИЧИЯ ОТ ОБРАЗЦА:
– количество ссылок = 3-5 (а НЕ 7 – как на образце!)
– не такой "темный"
– коллажи заказчику "не нравятся" :-(
На "вкладках" желательно использование фирменных цветов:
– "темно-красно – серый" (см. www.proterminal.ru)
– "зелено – серый" (см. www.propar.ru)
– "оранжево – серый" (см. www.orenot.ru)
Остальные подробности – см. ТЗ в прикрепленном файле!!!!
Срок = 2 недели максимум!
Перед проработкой "картинки" – предварительные эскизы (на утверждение – для экономии нервов!)
Оплата частями: 1000 р. за предварительный эскиз, 6000 после окончательного дизайна "картинки", еще 6000 после "верстки".
Прочее обсуждаемо в процессе переговоров.
Заявки фрилансеров
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