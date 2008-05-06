Нужно сделать небольшую иллюстрацию на сайт. Тема - печи (керамика). Есть сайт с фотографиями самых печей, но качество - неочень. Бюджет - 35 у.е. Желательно начать делать прямо сейчас. Спасибо. Жду ...
Дизайн Сайта - Тематика поиск работы
Без верстки .. просто макет
3-х табличный
Предложение без портфолио не расматриваются
Подробности ICQ 708 - 802 или писать в личку
Заявки фрилансеров
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