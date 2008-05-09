Дизайн Хеадера

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Завершен24 заявки337 просмотров

Нужен дизайн красивово хеадера, для туристического гида по данному городу.

17 лет назад
maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

Edberrot
Валерия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
25 отзывов
17 лет назад
Sdelano vse v Srok, i tak kak nuzhno. Xoroshaja dizajnersha. Ponimaet chto nuzhno. Spasibo za pomosh!
Замечательный заказчик, приятно было поработать

Заявки фрилансеров

Edberrot
Валерия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
25 отзывов
17 лет назад

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