Дизайн сайта + вёрстка

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Закрыт40 заявок406 просмотров

Добрый вечер! Требуется КРЕАТИВНЫЙ дизайн сайта (возможно с FLASH) для рекламного агентства полного цикла. Имеется фирменный стиль (определённая цветовая гамма и стилистика), в духе которого необходим и дизайн.

Возможно долгосрочное сотрудничество в дальнейшем!..

17 лет назад
sias
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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