Создать тему для форума phpBB и блога Wordpress

ВНИМАНИЕ!!! Проект будет отдан фрилансеру, который ранее уже делал темы под phpBB или другой общеизвестный форумный движок!!! Поэтому обязательно давайте ссылку на разработанные вами темы. Рассматриваться будут только такие заявки!!!

Есть сайт с готовым дизайном. Необходимо разработать симпатичную тему для форума и блога в рамках этого дизайна.

Бюджет небольшой, но обязательно дам хорошую рекомендацию по окончании проекта. Работа будет вестись через сервис безопасных сделок.