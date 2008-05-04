Необходимо нарисовать, порезать и сверстать дизайн сайта турфирмы, а также сделать простой логотип(стилизованное написание названия фирмы). Пожалуйста, внимательно читайте описание проекта и требования к оформлению предложений! Проект, скорее всего, ...
Создать тему для форума phpBB и блога Wordpress
ВНИМАНИЕ!!! Проект будет отдан фрилансеру, который ранее уже делал темы под phpBB или другой общеизвестный форумный движок!!! Поэтому обязательно давайте ссылку на разработанные вами темы. Рассматриваться будут только такие заявки!!!
Есть сайт с готовым дизайном. Необходимо разработать симпатичную тему для форума и блога в рамках этого дизайна.
Бюджет небольшой, но обязательно дам хорошую рекомендацию по окончании проекта. Работа будет вестись через сервис безопасных сделок.
Заявки фрилансеров
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