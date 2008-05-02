Доработать дизайн 2-х страниц

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок262 просмотра

Нужно внести правки, которые Вы посчитаете нужными. Бюджет – до 30 у.е. за все. Причесать сайты, так сказать :) Спасибо. Тематика – мебель и печи. Жду предложений. Сделать – на завтра.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создания дизайна(шаблона) под DLE

    Необходимо нарисовать дизайн (шаблон) для движка DLE для сайта www.rfsclan.ru заготовка шапки сайта есть (прикреплено в приложении, можно переделать немного) хочется что-то в стиле www.killerclan.ru ...

    DLE
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта "Уличные светильники и т.п."

    $200

    Требуется выполнить дизайн сайта вышеуказанной тематики. Сайт будет наполнен фотографиями и тех.параметрами фонарей, светильников и т.п. Материал для наполнения есть. Пока без анимации, без лишней графики Ожидания: стиль, четкость, понятность, использование ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для хостинг провайдера

    Нужно сделать дизайн шапки и аккуратный логотип для вот этого сайта http://hsp.in.ua Требование к дизайну - строгость, соблюдение текущих тонов, минимализация наполнения цветом. Требование к логотипу - строгость. Текстовая символика HSP с оригинальным ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн проект

    Необходим дизайн для сайта по предоставлению услуг: создания и продвижения сайтов а так же дизайн, полиграфия, наружная реклама. Дизайн должен представлять собой что то необычное с индивидуальной идеей, обыгровкой. Огромная просьба начинающих дизайнеров и ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн + Верстка

    Требуется дизайн + верстка. Дизайн: * не резиновый (статика 1024х768) * 2-х колоночный дизайн * контент справа * меню ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Креативный дизайн для программного сайта

    Необходимо придумать новый дизайн для http://exnews.org/ Нынешний дизайн меня вполне устраивает, но некоторые из пользователей советуют сменить его, да и я сам понимаю, что устарел он уже.. Ваша задача: - ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Косяк с версткой шапки в ИЕ 6

    Необходимо помочь немного с шапкой сайта. Мы добились хорошего отображения ее в ИЕ 7, в ФФ и Опере, но вот ИЕ 6 беспрестанно выдает косяк. Надо победить его . Жду ваших предложений.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад