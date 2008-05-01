Креативный дизайн для программного сайта

Необходимо придумать новый дизайн для http://exnews.org/

Нынешний дизайн меня вполне устраивает, но некоторые из пользователей советуют сменить его, да и я сам понимаю, что устарел он уже..

Ваша задача:

- показать мне примерный вариант нового дизайна, чтобы он заинтересовал меня и у меня всё-таки появилось желание его сменить. Для этого дизайн должен быть:

1. креативным! нестандартным.. Эксцентричным !! Чем больше экстравагантности, тем лучше.

2. приспособленным для SEO

3. лёгким

PS: Не выкладывайте свою работу в комментариях - присылайте её лично мне !!

Предположения:

У сайта очень много постоянных посетителей, который живут на нём не один год, поэтому радикальное изменение дизайна заберёт у них.. какбы память о прошлом, старом, добром сайте eXnews, на который они пришли и полюбили его какой он был.

Поэтому надо сохранить какие-нибудь детали от старого дизайна, к примеру, сделать новый дизайн в похожем цветовом сочетании или сделать новый логотип, напоминающий старый...

Бюджет:

До 100$. Однако если предложите совсем необычный и интересный дизайн, то увеличим бюджет и до нескольких сотен у.е.