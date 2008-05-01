Изучается предложение услуг дизайна (Минск)

Доброго времени суток.

Интересует дизайн сайта.

Сайт - медиасервер (музыка, видео). Примерное количество страниц для дизайна: 7-10 (кабинет пльзователя, списки, просмотры медиафайла и пр.). Стиль дизайна - простой и лаконичный, ничего лишнего. Пример понравившегося дизайна:

http://oz.by/

Ах, да... Разработка логотипа тоже требуется, но также много креатива тут не нужно.

Нужен: человек или студия из Минска. Варианты сотрудничества:

а) Вы - менеджер веб-студии. На основе моего описания проекта вы подготавливаете и согласовываете все нужные макеты страниц, сами следите за дизайнером. Конечный результат - PSD

б) Вы - дизайнер. Нужно будет только отрисовать все страницы. Конечный результат - PSD

Также интересует продуманная семантическая верстка этих макетов. Но это уже отдельный разговор.

Ориентировочно работа над проектом (именно над дизайном) начнется через 2-3 недели.

Было бы неплохо, если бы вы оставили пару ссылок на подобного рода дизайны.

Огромная просьба - пишите только в тендер. Я специально поставил галчку "Скрыть предложения от других пользователей". Сразу указывайте цены на услуги. Я понимаю, конечно, что цена примерная, но это ведь не разработка программной части, где цена сильно варьируется от нюансов.. Очень прошу, не засоряйте тендер предложениями типа "готов взяться" или "вот мое портфолио и аська". Пишите конкретные предложения.

Спасибо за внимание.