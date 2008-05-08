Подправить дизайн для корректного отображения в IE

Подправить дизайн для корректного отображения в Internet Explorer и Opera

ДВИЖЕК DLE

Сайт biotema.ru

нормально отображаеться только в Mozilla Firefox вот http://i018.radikal.ru/0805/a6/f02fac5c09c9.jpg

а в Опере уже наблюдаються некорректности - увеличение шрифта и ещё мелочи... вот в опере: http://i039.radikal.ru/0805/2e/3296fa6da2b7.jpg

а про IE я вообще молчу - тихий ужас... нету даже панели слева... вот: http://i017.radikal.ru/0805/ae/dfa653e55f5e.jpg

все это нужно починить - особенно в IE (в принцыпи в Опере более мение:)) - все нужно подвести так как в ФайрФоксе

icq 217541546