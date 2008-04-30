Нужен легкий игривый дизайн для сайта про адалт модель
Разработка веб2.0-дизайна для СМИ
Здравствуйте!
Необходимо сделать веб2.0-дизайн для сайта oWebe.ru
«oWebe.ru» представляет собой отраслевое СМИ о Рунете.
Техническое исполнение – блог.
Общая концепция дизайна подразумевает простоту пользования сайтом, прозрачную навигацию, лаконичность, минимализм в графическом оформлении, в-общем то, что сейчас принято называть «веб2.0».
Суммарное время, отведенное на разработку дизайна сайта и логотипа – 10 дней.
Подробности в приложении.
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