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Разработать дизайн-концепцию сайта
Объявляется открытый конкурс на разработку дизайна корпоративного сайта!
Приветствуются: новаторство, свежесть идей, нестандартные дизайн-решения и профессионализм. А главное, конечно, чтобы каждый из вас вложил частичку своей души в работу.
Требуется разработать эскиз дизайна корпоративного сайта при примере главной страницы. Участие в тендере не оплачивается. Победитель конкурса будет награжден денежным призом в размере 100 000 рублей, а также получит приоритетное право на заключение договора на разработку полной версии дизайна сайта (создание дизайна всех страниц) по согласованной стоимости.
Все работы, присланные на конкурс, являются собственностью участников (кроме работы победителя конкурса, права на использование которой переходят к ТД НИКА после выплаты победителю вознаграждения). ТД НИКА гарантирует соблюдение авторских прав на представленные работы.
На конкурс необходимо представить 1 (или более) вариант дизайн-концепции сайта на примере 2-х страниц: главной страницы и типовой (в соответствии с представленной структурой - Приложение 1) и техническим заданием (брифом).
Работы представляются в одном из перечисленных форматов: jpg, gif, bmp, cdr.
Техническое задание (бриф), а также фотографии, которые Вы можете использовать при разработке, прилагаются.
Итоги конкурса будут подведены 15.05.2008.
Готовые работы просьба направлять на e-mail [email protected] (с указанием контактной информации и ФИО участника). По всем вопросам проведения тендера Вы можете обращаться по телефону: (495) 988-73-33 (Анастасия Проценко), www.tdnika.ru
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