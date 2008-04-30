В связи с изменением состава квартета нам нужно изменить дизайн нашего сайта - http://4-tissimo.info Если Вас проект заинтересует, вышлите пожалуйста ваши предложения на адрес [email protected]
Красивый дизайн фанатского сайта
Будем заказывать новый дизайн нашего сайта по Гарри Поттеру. Пока оцениваем предложения.
Структура сайта такая:
1. Одна красивая графическая входная страница со ссылками на 4 основных раздела.
2. Одна-две страницы для стандартного информационного раздела - т.е. по структуре: меню, основной текст, баннеры, счетчики...
3. Дизайн форума IPB
4. Дизайн текстового Архива (главное - легкость в загрузке)
Всё в одном стиле.
Нужен человек, который сам рисовать умеет!
В дизайне нельзя использовать найденные в сети картинки и кадры из фильма, только свои собственные.
Какие будут предложения?
Заявки фрилансеров
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