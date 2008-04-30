Красивый дизайн фанатского сайта

Будем заказывать новый дизайн нашего сайта по Гарри Поттеру. Пока оцениваем предложения.

Структура сайта такая:

1. Одна красивая графическая входная страница со ссылками на 4 основных раздела.

2. Одна-две страницы для стандартного информационного раздела - т.е. по структуре: меню, основной текст, баннеры, счетчики...

3. Дизайн форума IPB

4. Дизайн текстового Архива (главное - легкость в загрузке)

Всё в одном стиле.

Нужен человек, который сам рисовать умеет!

В дизайне нельзя использовать найденные в сети картинки и кадры из фильма, только свои собственные.

Какие будут предложения?