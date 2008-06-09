Редизайн шаблона

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Завершен28 заявок279 просмотров

Нужен дизайн шаблона для ИМ.

Красивый, юзабильный, быстрый. Без флеш.

Верстать не нужно: на выходе PSD.

Оплата через систему безопасных сделок.

Указывайте цену и сроки.

17 лет назад
rucraft
Кир 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zherenovskii
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$150
Доволен результатом сотрудничества. Работа выполнена качественно. Рекомендую в качестве исполнителя.
Очень хороший заказчик и приятный человек. Четко, без воды, ставит задачу, следит за процессом. Адекватно оценивает/принимает работу. У меня были небольшие трудности, вошел в положение, за что отдельное человеческое спасибо! С уважением, Павел

Заявки фрилансеров

Zherenovskii
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17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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