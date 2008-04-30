Необходимо создать дизайн и фирстиль сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок585 просмотров

Необходимо создать фирстиль(визитки личные, бланки, конверты, папки), логотип, дизайн сайта.

Шапка сайта: фото, либо иллюстрация. ТЗ В файле. Сайт будет на CMS Joomla.

Пожалуйста указывайте сроки.

Предоплата 30% производится только после предоставления эскизов. Окончательный расчет по окончательному приему работы.

Joomla
17 лет назад
bobry
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$500
14 дней
flashbit
Interactive 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов(-3)
17 лет назад
$500
10 дней

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
flashbit
Interactive 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов(-3)
17 лет назад

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