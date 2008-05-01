Исправить в дизайне

Здравствуйте, есть 3 готовых дизайна, без исходников,только JPEG,Необходимо из трех собрать один, и подогнать все под один цвет, тоесть шапка с 1, середина со второго, футер с 3-го. так же нужно немного подредактировать логотип дорисовать мелкие детали. срок 1-2 дня. Детали при контакте. Дизайны прелагаю, а так же исправления в формате pdf/