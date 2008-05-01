Дизайн авто-магазина

Требуется разработать сайт для авто-магазина. Предствление о желаемом результате достаточно ясное:

главная страница. Вверху - название фирмы, контактная информация, ниже - картинки с изображением каждой из предлагаемых машин, по каждой из которых будет описание (производитель, тип машины, цена). При клике на изображение показывается крупное изображение с более полной информацией о машине.

Если решение будет шаблонное или нет - не принципиально, главное - это соотношение цена+сроки.

CMS - не требуется. SEO не требуется.

Спасибо за предложения.

PS: плиз, кидайте ссылки на авто-тематику!