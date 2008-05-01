Дизайн авто-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок269 просмотров

Требуется разработать сайт для авто-магазина. Предствление о желаемом результате достаточно ясное:

главная страница. Вверху - название фирмы, контактная информация, ниже - картинки с изображением каждой из предлагаемых машин, по каждой из которых будет описание (производитель, тип машины, цена). При клике на изображение показывается крупное изображение с более полной информацией о машине.

Если решение будет шаблонное или нет - не принципиально, главное - это соотношение цена+сроки.

CMS - не требуется. SEO не требуется.

Спасибо за предложения.

PS: плиз, кидайте ссылки на авто-тематику!

17 лет назад
Intense1979
45 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $100

    Создан новый стиль компании (новые цвета и лого), нужно обновить дизайн сайта. Фирма занимается установкой ограждений, заборов и шлагбаумов.

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Исправить в дизайне

    $25

    Здравствуйте, есть 3 готовых дизайна, без исходников,только JPEG,Необходимо из трех собрать один, и подогнать все под один цвет, тоесть шапка с 1, середина со второго, футер с 3-го. так же нужно немного подредактировать логотип ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подправить дизайн для корректного отображения в IE

    $50

    Подправить дизайн для корректного отображения в Internet Explorer и Opera ДВИЖЕК DLE Сайт biotema.ru нормально отображаеться только в Mozilla Firefox вот http://i018.radikal.ru/0805/a6/f02fac5c09c9.jpg а в Опере уже наблюдаються некорректности ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать дизайн

    Сделать дизайн для скрипта мониторинга HYIP от GoldCoders.Требуеться яркий и креативный дизайн. В предложениях писать вашу сумму,опыт работы с подобными проектами и ссылку на портфолио.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо создать дизайн и фирстиль сайта

    $500

    Необходимо создать фирстиль(визитки личные, бланки, конверты, папки), логотип, дизайн сайта. Шапка сайта: фото, либо иллюстрация. ТЗ В файле. Сайт будет на CMS Joomla. Пожалуйста указывайте сроки. Предоплата 30% производится только ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать дизайн-концепцию сайта

    $100000

    Объявляется открытый конкурс на разработку дизайна корпоративного сайта! Приветствуются: новаторство, свежесть идей, нестандартные дизайн-решения и профессионализм. А главное, конечно, чтобы каждый из вас вложил частичку своей души в работу. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн шаблона

    Нужен дизайн шаблона для ИМ. Красивый, юзабильный, быстрый. Без флеш. Верстать не нужно: на выходе PSD. Оплата через систему безопасных сделок. Указывайте цену и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Красивый дизайн фанатского сайта

    $100

    Будем заказывать новый дизайн нашего сайта по Гарри Поттеру. Пока оцениваем предложения. Структура сайта такая: 1. Одна красивая графическая входная страница со ссылками на 4 основных раздела. 2. Одна-две ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад