Создан новый стиль компании (новые цвета и лого), нужно обновить дизайн сайта. Фирма занимается установкой ограждений, заборов и шлагбаумов.
Дизайн авто-магазина
Требуется разработать сайт для авто-магазина. Предствление о желаемом результате достаточно ясное:
главная страница. Вверху - название фирмы, контактная информация, ниже - картинки с изображением каждой из предлагаемых машин, по каждой из которых будет описание (производитель, тип машины, цена). При клике на изображение показывается крупное изображение с более полной информацией о машине.
Если решение будет шаблонное или нет - не принципиально, главное - это соотношение цена+сроки.
CMS - не требуется. SEO не требуется.
Спасибо за предложения.
PS: плиз, кидайте ссылки на авто-тематику!
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