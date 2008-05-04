Дизайн сайта по типу портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок228 просмотров

Присоединенный пример того как выглядит движок портала с стилями по умолчанию.

Нужно сделать дизайн посимпатичнее, при этом:

1. Нужно использовать оригинальный логотип

2. Дизайн должен быть достаточно строгим, не нужно много графики, сайт предназначается для корпоративных пользователей.

3. Страницы будут состоять из нескольких отдельных "виджетов" котрые возможно перемещать, минимизировать, максимизировать, закрывать.

4. Желательно чтоб макет влючал в себя как раз тот же контент что в примере. При этом ссылки типа "More Info", "Delete", и т.п. лучше сделать графическими кнопочками. Еще там есть таблицы - наверное их лучше прорисовать так чтоб было видно что это таблицы. Ну и расположить контент как-нибуть посимпатичнее.

Желательно предоставить несколько разных вариантов для выбора.

17 лет назад
vgrichina
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DIMITOS
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
2 дня
Работает быстро и достаточно качественно, всегда на связи. Планирую сотрудничать дальше.
Отличный работодатель! Легко работать, четкие требования, своевременная оплата! 10 из 10

Заявки фрилансеров

DIMITOS
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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