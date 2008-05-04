Сайт: http://miss.ozersk.com Задача: дизайн для сайта. Месяц июль. Структура та же, дизайн новый. Три варианта. Срок: до 11 мая Цена: 2 000 руб.
Дизайн сайта по типу портала
Присоединенный пример того как выглядит движок портала с стилями по умолчанию.
Нужно сделать дизайн посимпатичнее, при этом:
1. Нужно использовать оригинальный логотип
2. Дизайн должен быть достаточно строгим, не нужно много графики, сайт предназначается для корпоративных пользователей.
3. Страницы будут состоять из нескольких отдельных "виджетов" котрые возможно перемещать, минимизировать, максимизировать, закрывать.
4. Желательно чтоб макет влючал в себя как раз тот же контент что в примере. При этом ссылки типа "More Info", "Delete", и т.п. лучше сделать графическими кнопочками. Еще там есть таблицы - наверное их лучше прорисовать так чтоб было видно что это таблицы. Ну и расположить контент как-нибуть посимпатичнее.
Желательно предоставить несколько разных вариантов для выбора.
Выбранный исполнитель
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