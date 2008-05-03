Верстка готового HTML шаблона под движок DLE 6.5

Сделать качественную верстку готового HTML шаблона под CMS DataLife Engine 6.5 (именно для версии 6.5). Сам HTML шаблон простой по структуре, особо сложного ничего нет.

- Выполнить не более чем за 48 часов после договора.

- Кроссбраузерность (IE 6, 7; Opera; Mozilla Firefox).

- Не использовать в верстке JavaScript (в том числе и для кроссбраузерности).

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Скриншот дизайна можете посомтреть на этой странице.