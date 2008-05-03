Верстка готового HTML шаблона под движок DLE 6.5

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок164 просмотра

Сделать качественную верстку готового HTML шаблона под CMS DataLife Engine 6.5 (именно для версии 6.5). Сам HTML шаблон простой по структуре, особо сложного ничего нет.

- Выполнить не более чем за 48 часов после договора.

- Кроссбраузерность (IE 6, 7; Opera; Mozilla Firefox).

- Не использовать в верстке JavaScript (в том числе и для кроссбраузерности).

Просьба не писать личные сообщения. Обращайтесь, пожалуйста, с помощью комментариев, по возможности указывайте свой номер ICQ.

Скриншот дизайна можете посомтреть на этой странице.

DLEHTMLJavaScript
17 лет назад
TheFreelancer
Дмитрий 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Cyrpheus
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$25
1 день
В указанные сроки выполнил все, что было указано в описании проекта, при этом сделал качественно. Буду обращаться еще, при необходимости. Большое спасибо за верстку!
Был рад сотрудничать с даным человеком. Знает что хочет и за какие деньги. С удовольствием поработал бы на него в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Cyrpheus
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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