Нужно создать креативный и стильный дизайн для сайта ВЕБ-СТУДИИ. Нужно сделать лишь макет в формате PSD и всё. Система оплаты: Вы высылаете нам скриншот, если он нам нравится ...
Верстка готового HTML шаблона под движок DLE 6.5
Сделать качественную верстку готового HTML шаблона под CMS DataLife Engine 6.5 (именно для версии 6.5). Сам HTML шаблон простой по структуре, особо сложного ничего нет.
- Выполнить не более чем за 48 часов после договора.
- Кроссбраузерность (IE 6, 7; Opera; Mozilla Firefox).
- Не использовать в верстке JavaScript (в том числе и для кроссбраузерности).
Просьба не писать личные сообщения. Обращайтесь, пожалуйста, с помощью комментариев, по возможности указывайте свой номер ICQ.
Скриншот дизайна можете посомтреть на этой странице.
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