Доброго времени суток. Интересует дизайн сайта. Сайт - медиасервер (музыка, видео). Примерное количество страниц для дизайна: 7-10 (кабинет пльзователя, списки, просмотры медиафайла и пр.). Стиль дизайна - простой и лаконичный, ничего лишнего. ...
Дизаин страниц на основе готового .psd
Нужно сделать дизаин промежуточных страниц сайта на основе уже готового .psd.
Необходимые страницы и исходник дизайна прилагается.
По возможности сверстать (верстка оплатится отдельно).
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