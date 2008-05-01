Нужно создать креативный и стильный дизайн для сайта ВЕБ-СТУДИИ. Нужно сделать лишь макет в формате PSD и всё. Система оплаты: Вы высылаете нам скриншот, если он нам нравится ...
Дизайн + Верстка
Требуется дизайн + верстка.
Дизайн:
* не резиновый (статика 1024х768)
* 2-х колоночный дизайн
* контент справа
* меню вертикальное слева с возможностью расширения - основные пункты (главная,
новости, продукция, контакты, карта сайта)
* слева блоки - меню, новости, контакты
* основная гамма сайта соответствует картинкам из архива, но желательно синяя, сможете реализовать в красном ваше право.
* в дизайне использовать картинки из архива (4.6 Мб) http://otproshki.ru/11111.rar
пример картинки из архива - http://otproshki.ru/121212.jpg (надо использовать мальчика в дизайне)
* желательно в шапке тел компании (495)786-74-38
* обязательно должен фигурировать логотип "Барин" в красном элепсе, стилистику
надо сохранить, выше либо ниже добавить надпись "Торговая Марка"
* Есть пожелание но не обязательно к выполнению если навредит. В бэкграунде использовать прозрачные элипсы с надписью барин (как на картинках из архива), если не подойдет под концепцию, или будет мешать/плохо выглядеть можно не делать.
Верстка:
* Блочная верстка
* Кросс-браузерность
* Стили все в отдельный файл css (ну это думаю и так понятно)
На выходе от вас psd макет + html с версткой.
Оплата в WMR, предоплата не более 20%, срок исполнения 3-5 дней.
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