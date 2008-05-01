Требуется дизайн + верстка.

Дизайн:

* не резиновый (статика 1024х768)

* 2-х колоночный дизайн

* контент справа

* меню вертикальное слева с возможностью расширения - основные пункты (главная,

новости, продукция, контакты, карта сайта)

* слева блоки - меню, новости, контакты

* основная гамма сайта соответствует картинкам из архива, но желательно синяя, сможете реализовать в красном ваше право.

* в дизайне использовать картинки из архива (4.6 Мб) http://otproshki.ru/11111.rar

пример картинки из архива - http://otproshki.ru/121212.jpg (надо использовать мальчика в дизайне)

* желательно в шапке тел компании (495)786-74-38

* обязательно должен фигурировать логотип "Барин" в красном элепсе, стилистику

надо сохранить, выше либо ниже добавить надпись "Торговая Марка"

* Есть пожелание но не обязательно к выполнению если навредит. В бэкграунде использовать прозрачные элипсы с надписью барин (как на картинках из архива), если не подойдет под концепцию, или будет мешать/плохо выглядеть можно не делать.

Верстка:

* Блочная верстка

* Кросс-браузерность

* Стили все в отдельный файл css (ну это думаю и так понятно)

На выходе от вас psd макет + html с версткой.

Оплата в WMR, предоплата не более 20%, срок исполнения 3-5 дней.