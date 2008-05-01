Дизайн + Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок375 просмотров

Требуется дизайн + верстка.

Дизайн:

* не резиновый (статика 1024х768)

* 2-х колоночный дизайн

* контент справа

* меню вертикальное слева с возможностью расширения - основные пункты (главная,

новости, продукция, контакты, карта сайта)

* слева блоки - меню, новости, контакты

* основная гамма сайта соответствует картинкам из архива, но желательно синяя, сможете реализовать в красном ваше право.

* в дизайне использовать картинки из архива (4.6 Мб) http://otproshki.ru/11111.rar

пример картинки из архива - http://otproshki.ru/121212.jpg (надо использовать мальчика в дизайне)

* желательно в шапке тел компании (495)786-74-38

* обязательно должен фигурировать логотип "Барин" в красном элепсе, стилистику

надо сохранить, выше либо ниже добавить надпись "Торговая Марка"

* Есть пожелание но не обязательно к выполнению если навредит. В бэкграунде использовать прозрачные элипсы с надписью барин (как на картинках из архива), если не подойдет под концепцию, или будет мешать/плохо выглядеть можно не делать.

Верстка:

* Блочная верстка

* Кросс-браузерность

* Стили все в отдельный файл css (ну это думаю и так понятно)

На выходе от вас psd макет + html с версткой.

Оплата в WMR, предоплата не более 20%, срок исполнения 3-5 дней.

CSSHTML
17 лет назад
ruganin
Юрий 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Креативный дизайн для программного сайта

    Необходимо придумать новый дизайн для http://exnews.org/ Нынешний дизайн меня вполне устраивает, но некоторые из пользователей советуют сменить его, да и я сам понимаю, что устарел он уже.. Ваша задача: - ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Косяк с версткой шапки в ИЕ 6

    Необходимо помочь немного с шапкой сайта. Мы добились хорошего отображения ее в ИЕ 7, в ФФ и Опере, но вот ИЕ 6 беспрестанно выдает косяк. Надо победить его . Жду ваших предложений.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка готового HTML шаблона под движок DLE 6.5

    $20

    Сделать качественную верстку готового HTML шаблона под CMS DataLife Engine 6.5 (именно для версии 6.5). Сам HTML шаблон простой по структуре, особо сложного ничего нет. - Выполнить не более чем ...

    DLEHTMLJavaScript
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн адалт сайта

    $100

    Дизайн Адалт Сайта Т3 в приложение Бюджет 100 wmz сроки до понедельника эскиз сегодня вечером нужен!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизаин страниц на основе готового .psd

    $50

    Нужно сделать дизаин промежуточных страниц сайта на основе уже готового .psd. Необходимые страницы и исходник дизайна прилагается. По возможности сверстать (верстка оплатится отдельно).

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн+логотип для SEO-фирмы

    $200

    Сайт+логотип для студии (создание и продвижение сайтов) Качественнный дизайн (уникальный/хорошо переделанный шаблон) Оперативная работа 2-3 суток на выполнение На выходе многослойный psd Дальнейшая занятость при удовлетворении Портфолио обязательно!

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изучается предложение услуг дизайна (Минск)

    Доброго времени суток. Интересует дизайн сайта. Сайт - медиасервер (музыка, видео). Примерное количество страниц для дизайна: 7-10 (кабинет пльзователя, списки, просмотры медиафайла и пр.). Стиль дизайна - простой и лаконичный, ничего лишнего. ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта по типу портала

    Присоединенный пример того как выглядит движок портала с стилями по умолчанию. Нужно сделать дизайн посимпатичнее, при этом: 1. Нужно использовать оригинальный логотип 2. Дизайн должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад