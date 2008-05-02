Дизайн проект

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки88 просмотров

Необходим дизайн для сайта по предоставлению услуг: создания и продвижения сайтов а так же дизайн, полиграфия, наружная реклама. Дизайн должен представлять собой что то необычное с индивидуальной идеей, обыгровкой.

Огромная просьба начинающих дизайнеров и людей которые не доделывают работу до конца не обращаться!

С Уважением Денис Павлов

ICQ 995-886

17 лет назад
Danevsky
Павлов 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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