Нужен простенький имейдж для сайта

Здравствуйте!

Для вставки в готовый шаблон нужна картинка размером Ш: 276 на В: 100 пикселей. Тематика - свадебная. Примерно как в шапке http://www.svadiba.ru/ Подробности после определения исполнителя.

Предпочтение отдается начинающим фрилансерам и самым низким ценам. Работа проще некуда. Лучше за отзыв.

Если появится желание творчески переработать весь шаблон, будет еще и неплохая работа для портфолио.

Пишите сюда, в приват, в аську.