Нужен простенький имейдж для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок321 просмотр

Здравствуйте!

Для вставки в готовый шаблон нужна картинка размером Ш: 276 на В: 100 пикселей. Тематика - свадебная. Примерно как в шапке http://www.svadiba.ru/ Подробности после определения исполнителя.

Предпочтение отдается начинающим фрилансерам и самым низким ценам. Работа проще некуда. Лучше за отзыв.

Если появится желание творчески переработать весь шаблон, будет еще и неплохая работа для портфолио.

Пишите сюда, в приват, в аську.

17 лет назад
rexxuzz
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

denis_levin
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
2 дня
Отличный исполнитель. Основное, что бросилось в глаза - исполнительность, лаконичность и пунктуальность. Сам назначает минимальные сроки, сам их соблюдает. Не нужно подгонять. Качество работ приятно удивило. Видны навыки и опыт в своей сфере деятельности. Предлагал на выбор сразу несколько вариантов, хоть это и не требовалось. Творчески подходил к задаче, предлагал свое видение результатов. В результате вместо обычной картинки на сайт был тонко переработан весь дизайн. К уточняющим требованиям и дополнениям относился нормально, с первого раза любое требование было понято и принято. В общем, впечатления от работы с Денисом самое положительное. Обязательно обращусь именно к нему при следующей необходимости.

Заявки фрилансеров

denis_levin
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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