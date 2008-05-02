Игровой шаблон под Joomla 1.0

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки177 просмотров

Требуется создание шаблона под Joomla 1.0.х.

Ничего сверхъестественного, все модули стандартные (!), никакого дополнительного скриптинга, требуется только креативная графика с определённой тематикой.

Вид готового продукта - архив с возможностью ручной инсталляции на хост.

За креатив надбавка гарантируется.

Joomla
17 лет назад
DFace
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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