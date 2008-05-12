Имеется форум на компьютерную тематику www.ForumEXE.ru Задачи: 1.Создать логотип. 2.Изменить дизайн (любые предложения, от изменения стандартного путем переделки цвета, до созания нового шаблона. 3.Создание кнопки (Новая тема в форуме) . т.есть ...
Дизайн блога (интернет-журнала)
Необходим уникальный дизайн мини интернет-журнала соц. тематики.
Примерное описание:
Основная целевая аудитория: люди, ищущие информацию по самостоятельному ремонту квартир, домохозяйки, молодые семейные пары и т.д.
Цель - отображение информационных страниц (различные статьи, новости, фотогалереи).
Объем работы: отрисовка макета (главная и внутренние страницы имеют одну структуру), отрисовка форм отправки сообщений, вида галереи, гостевой книги.
Более подробное ТЗ вышлю после просмотра портфолио исполнителя.
Оплата по WM.
Выбранный исполнитель
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