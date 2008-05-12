Дизайн блога (интернет-журнала)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок246 просмотров

Необходим уникальный дизайн мини интернет-журнала соц. тематики.

Примерное описание:

Основная целевая аудитория: люди, ищущие информацию по самостоятельному ремонту квартир, домохозяйки, молодые семейные пары и т.д.

Цель - отображение информационных страниц (различные статьи, новости, фотогалереи).

Объем работы: отрисовка макета (главная и внутренние страницы имеют одну структуру), отрисовка форм отправки сообщений, вида галереи, гостевой книги.

Более подробное ТЗ вышлю после просмотра портфолио исполнителя.

Оплата по WM.

17 лет назад
Maninweb
Игорь 
43 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alpha_web
Людмила 
44 года
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$108
Отличный дизайнер, всем рекомендую! Вся работа сделана в срок, быстро и четко устранены небольшие замечания. Очень приятно и комфортно было работать, однозначно исполнителя для работ по дизайну на будущее я нашел! Спасибо, Люда
Отличный заказчик во всех смыслах - четкое задание, предоплата и оплата в срок, все время он-лайн для уточнения возникающих вопросов, четкое и однозначное формулирование замечаний. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

alpha_web
Людмила 
44 года
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад

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