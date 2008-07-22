Имеется форум на компьютерную тематику www.ForumEXE.ru Задачи: 1.Создать логотип. 2.Изменить дизайн (любые предложения, от изменения стандартного путем переделки цвета, до созания нового шаблона. 3.Создание кнопки (Новая тема в форуме) . т.есть ...
Дизайн сайта турфирмы с версткой
Необходимо нарисовать, порезать и сверстать дизайн сайта турфирмы, а также сделать простой логотип(стилизованное написание названия фирмы).
Пожалуйста, внимательно читайте описание проекта и требования к оформлению предложений!
Проект, скорее всего, делиться не будет, т.е. исполнитель должен выполнить весь комплекс работ и каждую часть на высоком уровне.
Дизайн должен быть интересным и добротным, никаких особенных требований - просто хороший функциональный (по роду деятельности - туризм) дизайн.
Верстка должна быть блочной, на стилях, основной контент должен быть в начале.
Кросс-браузерность.
Нужно будет сделать логотип для заголовка сайта - стилизованное написание названия.
Оформить и сверстать надо будет главную и 2-3 внутренних страницы(под разные варианты контента).
На все мероприятие выделено 5-7 т.р.
После выбора на проект исполнителю будет предоставлена более подробная информация по проекту.
Выбранному исполнителю будет сделана предоплата после предоставления чернового варианта, пусть не до конца проработанного, но в состоянии достаточном для того, чтобы заказчик смог его оценить и принять решение.
В предложении нужно обязательно указать:
- срок выполнения всей работы по проекту,
- срок предоставления одного(или более) начального варианта для рассмотрения заказчиком,
- ссылка на портфолио,
- ваше согласие с условиями проекта(читайте, пожалуйста, внимательно).
Хотите выигрывать наши тендеры? Покажите что Вы в этом заинтересованы - НЕ отмечайтесь для "галочки" с ничего незначащими фразами("интересный проект", "поучаствую" и т.д). У таких заявок шанс нулевой, потому что сразу видно, что человек проект даже не читал.
Пожалуйста, внимательно читайте описание проекта и требования к оформлению предложений!
Тендер оч. короткий, соотв. работа начнется сразу и результат будет нужен ASAP.
От винта!
Выбранный исполнитель
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