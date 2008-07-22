Дизайн сайта турфирмы с версткой

Необходимо нарисовать, порезать и сверстать дизайн сайта турфирмы, а также сделать простой логотип(стилизованное написание названия фирмы).

Пожалуйста, внимательно читайте описание проекта и требования к оформлению предложений!

Проект, скорее всего, делиться не будет, т.е. исполнитель должен выполнить весь комплекс работ и каждую часть на высоком уровне.

Дизайн должен быть интересным и добротным, никаких особенных требований - просто хороший функциональный (по роду деятельности - туризм) дизайн.

Верстка должна быть блочной, на стилях, основной контент должен быть в начале.

Кросс-браузерность.

Нужно будет сделать логотип для заголовка сайта - стилизованное написание названия.

Оформить и сверстать надо будет главную и 2-3 внутренних страницы(под разные варианты контента).

На все мероприятие выделено 5-7 т.р.

После выбора на проект исполнителю будет предоставлена более подробная информация по проекту.

Выбранному исполнителю будет сделана предоплата после предоставления чернового варианта, пусть не до конца проработанного, но в состоянии достаточном для того, чтобы заказчик смог его оценить и принять решение.

В предложении нужно обязательно указать:

- срок выполнения всей работы по проекту,

- срок предоставления одного(или более) начального варианта для рассмотрения заказчиком,

- ссылка на портфолио,

- ваше согласие с условиями проекта(читайте, пожалуйста, внимательно).

Хотите выигрывать наши тендеры? Покажите что Вы в этом заинтересованы - НЕ отмечайтесь для "галочки" с ничего незначащими фразами("интересный проект", "поучаствую" и т.д). У таких заявок шанс нулевой, потому что сразу видно, что человек проект даже не читал.

Пожалуйста, внимательно читайте описание проекта и требования к оформлению предложений!

Тендер оч. короткий, соотв. работа начнется сразу и результат будет нужен ASAP.

От винта!