Портфолио
- Маркетинговое агенство152 просмотра
- Сайт изучения английского языка201 просмотр
- Пасхальное поздравление152 просмотра
- Школа в США157 просмотров
- Магазин мебели143 просмотра
- Стоматологическая клиника126 просмотров
- Магазин торговой техники148 просмотров
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за хорошую работу и отличный дизайн! Заказчик дизайном оч. доволен. Приятно, что необходимые доработки делаются без задержек и оговорок.
Ответный отзыв
Сотрудничали по двум проектам. Игорь способен слышать дизайнера, спокойно решать рабочие моменты и платить обещанное - рекомендую.
$150
9 баллов
17 лет назад
Выполнил работу быстро и качественно. Также оперативно внес необходимые доработки.
Ответный отзыв
Все обещанное четко было исполнено. А доволен :)