Shiner

Михаил Shiner

 
52 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Красиво и практично

Приличный опыт работы с оффсетом, флексо, наружкой, вэб.

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Отзывы заказчиков
asap
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта турфирмы с версткой
Спасибо за хорошую работу и отличный дизайн! Заказчик дизайном оч. доволен. Приятно, что необходимые доработки делаются без задержек и оговорок.
Сотрудничали по двум проектам. Игорь способен слышать дизайнера, спокойно решать рабочие моменты и платить обещанное - рекомендую.
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AndreiK
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
9 баллов
17 лет назад
Требуется дизайн-макет сайта - продажа/ремонт авто
Выполнил работу быстро и качественно. Также оперативно внес необходимые доработки.
Все обещанное четко было исполнено. А доволен :)
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